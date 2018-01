Statul Major al Fortelor Navale Romane, campanie de promovare a profesiei militare in judetul Suceava

Statul Major al Fortelor Navale Romane va organiza o campanie de promovare a profesiei militare si a sistemului de invatamant al Fortelor Navale Romane in judetul Suceava, in perioada 19-22 februarie. In acest sens, pentru pregatirea activitatilor din cadrul campaniei, in perioada 15-18 ianuarie 2018, reprezentanti ai Fortelor Navale Romane vor efectua o vizita de documentare in judetul Suceava. Astfel, o prima intalnire va avea loc la sediul Prefecturii Suceava, la data de 16 ianuarie 2018, ora 11, la care vor participa prefectul judetului Suceava, Mirela Adomnicai, conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Suceava si directorii celor sapte unitati de invatamant care au fost selectate pentru campania de promovare a profesiei militare.La data de 17 ianuarie, delegatia se va afla in vizita de documentare la unitatile de invatamant respective: Colegiul Militar "Stefan cel Mare" si Colegiul National "Dragos Voda"- Campulung Moldovenesc, Liceul Teoretic "Ion Luca" din Vatra Dornei, Colegiul National "Eudoxiu Hurmuzachi" si Colegiul Tehnic, din Radauti, Colegiul Tehnic "Al. I. Cuza" si Colegiul "Mihai Eminescu", Suceava. Potrivit purtatorului de cuvant al Fortelor Navale-Statul Major al Fortelor Navale, colonel Corneliu Pavel, campania isi propune "stimularea interesului tinerilor pentru o profesie stabila pe piata muncii din Romania, stabilirea, mentinerea si dezvoltarea relatiilor de incredere intre Fortele Navale Romanie si societatea civila, precum si cresterea gradului de informare a cetatenilor si nivelului de intelegere a problematicii asociate contextului de securitate actual". In cadrul campaniei, va fi organizata si o actiune de caritate la un centru de plasament sucevean.