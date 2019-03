Stefan Mandachi, atacat dur de Liviu Dragnea. Liderul PSD spune ca este un smecher

Omul de afaceri Stefan Mandachi, initiatorul miscarii #sieu, a fost atacat dur in cursul zilei de vineri de catre liderul PSD Liviu Dragnea. Acesta a spus ca protestatarii ar fi 'circari condusi de lenesi', lasand sa se inteleaga ca in spatele protestului ar fi presedintele Iohannis. 'Niste smecheri, care vezi doamne fac ei un metru de autostrada. La ora 12.00 au inceput lucrul de autostrada in Moldova, real. Ei fac circ. Noi facem autostrazi. Ei tipa. Noi dezvoltam Romania', mai spus liderul PSD.Dragnea a precizat ca omul de afaceri Stefan Mandachi, care spune ca a cheltuit 100 de mii de euro 'pentru acest circ', 'putea sa dea banii la o casa de copii sau sa-i doneze undeva.' 'Ce cauta spre Bucuresti? Totul este circ. Ramane la forta noastra sa spunem romanilor adevarul. Nu va cer sa mintiti, sa manipulati, ci sa fiti aceiasi romani curajosi. Sa spuneti oamenilor ce se intampla, altfel ii lasati pe acesti circari condusi de lenesi, nu mai stiu cum sa-i spun lui Iohannis, ca sa nu se supere, dar si ca sa te superi trebuie efort', a mai declarat Dragnea.