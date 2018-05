Straja. Focuri de arma dupa o masina de teren plina cu tigari de contrabanda FOTO

In autoturism politistii de frontiera au gasit tigari in valoare de 181.000 lei.

Focuri de arma dupa o masina de teren plina cu tigari de contrabanda. Vineri, in jurul orei 07.30, politistii de frontiera au identificat in trafic, pe raza comunei Straja, un autoturism de teren marca Mitsubishi Shogun, despre care existau date ca transporta tigari de provenienta ucraineana. Politistii de frontiera au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea mijlocului de transport, insa soferul nu a oprit, continuandu-si deplasarea.Oamenii legii au efectuat somatiile legale, dar conducatorul autoturismului nu s-a supus acestora, fapt pentru care au folosit armamentul din dotare si au tras doua focuri de avertisment in plan vertical si unul spre pneurile autoturismului, conform prevederilor legale.La scurt timp, autoturismul a fost gasit abandonat si plin cu tigari de contrabanda, motiv pentru care a fost dus la sediul politiei de frontiera, unde in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 15.500 pachete de tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana.Intreaga cantitate de tigari, in valoare de 181.350 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii, iar autoturismul de teren, cu numar de inmatriculare specific Marii Britanii, in valoare de 6.000 lei, a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor.In continuare politistii de frontiera efectueaza cercetari pentru identificarea persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.