Straja. Tigari de contrabanda in valoare de peste 100.000 lei, gasite intr-un autoturism abandonat

Tigari de contrabanda in valoare de peste 100.000 lei, gasite intr-un autoturism abandonat. Politistii de frontiera de la Sectorul Politiei de Frontiera Brodina au descoperit in apropierea frontierei de stat, pe directia localitatii Straja, un autoturism abandonat, marca Mitsubishi, fara numar de inmatriculare, in care au putut fi observate mai multe colete voluminoase.

In coletele din interiorul autovehiculului, amenii legii au constatat ca sunt tigari, de provenienta ucraineana, fapt pentru care s-a luat masura conducerii masinii impreuna cu tigarile la sediul politiei de frontiera in vederea continuarii cercetarilor.

In urma inventarierii coletelor, a rezultat cantitatea de 8.690 pachete tigari, in valoare de 101.600 lei. Tigarile au fost ridicate in vederea confiscarii, autoturismul in valoare de 9.000 lei a fost indisponibilizat la sediul institutiei, iar in continuare se fac verificari in vederea identificarii persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.