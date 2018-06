Straja.Incident intr-o statie de autobuz. O femeie a fost ranita

Conducatorul autobuzului a fost identificat de politisti ca fiind un barbat de 55 de ani din judetul Caras-Severin, care a declarat faptul ca s-a asigurat si s-a pus in miscare numai dupa inchiderea usilor autobuzului.

Incident intr-o statie de autobuz. O femeie de 77 de ani, din comuna Straja, a fost ranita. Luni, in jurul orei 07.30, in timp ce se afla intr-o statie de autobuz pe DJ 209G, din comuna Straja, femeia a intentionat sa urce intr-un mijloc de transport in comun ce efectueaza curse regulate, moment in care, autobuzul s-a pus in miscare, iar victima s-a dezechilibrat si s-a lovit in zona capului. Conducatorul autobuzului a fost identificat de politisti ca fiind un barbat de 55 de ani din judetul Caras-Severin, care a declarat faptul ca s-a asigurat si s-a pus in miscare numai dupa inchiderea usilor autobuzului. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, cercetarile fiind continuate de politisti pentru stabilirea tuturor imprejurarilor producerii accidentului.