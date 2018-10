Stroiesti.Accident rutier cu sapte victime. Un sofer a intrat pe contrasens din cauza vitezei FOTO

Accident rutier cu sapte victime pe DN 17, in afara localitatii Stroiesti, duminica, in jurul orei 11.20. Un barbat de 55 de ani, din judetul Botosani, in timp ce conducea autoturismul, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, carosabilul fiind umed, ocazie cu care, a intrat in derapaj si apoi in coliziune frontala cu autoturismul condus de un barbat de 54 de ani, din comuna Ilisesti. In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a celor doi conducatori auto si a cinci pasageri din ambele autoturisme, respectiv doua femei de 30 si 50 de ani si un barbat de 35 de ani, toti din judetul Botosani, pasageri in autoturismul condus de barbatul de 55 de ani, precum si a unei femeie de 44 ani si a unui minor de noua ani, ambii din comuna Ilisesti, pasageri in celalalt autoturism. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.