Studiu al OMS, la Suceava, asupra mortalitatii din cauza rujeolei

Directia de Sanatate Publica Judeteana Suceava a primit vizita reprezentantilor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) si Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Biroul pentru Romania, efectuata pentru culegerea datelor necesare studiului MS-INSP CNSCBT-OMS privind cauzele ratei peste medie a mortalitatii in epidemia actuala de rujeola.

Ministerul Sanatatii, impreuna cu Institutul National de Sanatate Publica prin Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile si Organizatia Mondiala a Sanatatii, cu sprijinul Centrului de Control al Bolilor din Atlanta SUA, realizeaza un studiu epidemiologic in scopul identificarii cauzelor mortalitatii peste medie inregistrate in Romania in cursul actualei epidemii de rujeola.

"Conform datelor INSP, rata deceselor provocate de rujeola in populatia infantila de la declansarea epidemiei in Romania, in februarie 2016, este de 4 la o mie de cazuri, mult peste cea cunoscuta in literatura de specialitate, de 1-2 cazuri la o mie de copii diagnosticati cu rujeola. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola raportate pana la data de 4 ianuarie este 15.600, din care 59 de decese. In acest context, rezultatele acestui studiu sunt de cea mai mare importanta pentru Guvernul Romaniei, Ministerul Sanatatii si organizatiile internationale partenere", a precizat dr. Liliana Gradinariu, director executiv DSP Suceava.

Ipotezele privind factorii de risc pe care acest studiu le va testa sunt: afectiunile de sanatate asociate expunerii la rujeola, co-morbiditati, co-infectii cu alte virusuri circulante, in special, gripa si accesul dificil la servicii de sanatate, in special pentru persoanele cu domiciliu in zone rurale, statusul vaccinal.

"Dr. Aurora Stanescu, medic primar epidemiolog la CNSCBT si dr. Cassandra Butu, medic primar sanatate publica la OMS s-au intalnit cu conducerea DSPJ Suceava si cu intreg personalul Compartimentului de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile. S-a discutat despre particularitatile epidemiei actuale de rujeola, dificultatile intampinate in teren in eforturile de crestere a acoperirii vaccinale, precum si despre identificarea unor solutii. Oaspetiilor le-au fost prezentate camera frigorifica pentru pastrarea vaccinurilor, Laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate publica si au fost impresionati de nivelul dotarilor, pregatirea si dedicatia personalului", a precizat Liliana Gradinariu. Aceasta a spus ca anul trecut, in judet, s-au inregistrat 213 cazuri de rujeola, cu doua decese, ambele la copii nevaccinati.