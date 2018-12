Stulpicani. Barbat accidentat mortal dupa ce un autoturism a trecut peste el in timp ce era intins pe carosabil

Un barbat de 37 de ani, din comuna Stulpicani, si-a pierdut viata dupa ce un autoturism a trecut peste el. Accidentul a avut loc pe DJ 177 B, din comuna Stulpicani, joi noapte. In timp ce conducea autoturismul, o localnica de 55 de ani a surprins si accidentat mortal pietonul, care era intins pe partea carosabila.

Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal.