Stulpicani. Pieton in stare grava, dupa ce a fost acrosat de un autoturism

Un barbat de 65 de ani, din comuna Stulpicani, a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost acrosat de un autoturism. Accidentul a avut loc pe DC 34, din comuna Stulpicani, joi seara. Un localnic de 28 de ani, in timp ce conducea autoturismul, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, intr-o o curba a pierdut controlul asupra directiei de mers, a derapat si a patruns pe contrasens, acrosand pietonul, din aceeasi localitate, care se deplasa pe marginea partii carosabile, din sens opus.

In urma impactului, a rezultat ranirea grava a barbatului. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Soferul s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.