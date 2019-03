Subprefectul Silvia Boliacu a absolvit cu punctaj aproape maxim cursurile pentru inalti functionari publici FOTO

Prima promotie a cursului dupa reorganizarea INA, din care face parte si Silvia Boliacu, a primit diplomele de absolvire luni, 18 martie, in Aula Academiei de Studii Economice Bucuresti, in cadru festiv.

Subprefectul judetului Suceava, radauteanca Silvia Boliacu, a absolvit cu brio cursurile de specializare pentru inalti functionari publici dupa luni de zile in care a studiat si a tot dat examente la Bucuresti. Prima promotie a cursului dupa reorganizarea INA a primit diplomele de absolvire luni, 18 martie, in Aula Academiei de Studii Economice Bucuresti, in cadru festiv. Grupul tinta al cursului a fost reprezentat de prefecti, subprefecti si alte categorii de functionari publici. Silvia Boliacu a absolvit aceste cursuri cu nota 9,98. Ea a fost vadit emotionata la festivitatea de acordare a diplomelor, de la Bucuresti. 'Suntem in slujba cetateanului si sunt sigura ca absolvirea acsetor cursuri va aduce in fiecare caz un plus de valoare actului administrativ. Pentru mine, este o onoare sa fac parte din aceasta elita', ne-a marturisit subprefectul de Suceava.