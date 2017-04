Subprefectul Silvia Boliacu a dispus masuri pentru ecologizarea unor zone din judet inainte de Paste

Una din actiuni a vizat ecologizarea zonelor de la marginea DN 17,drumul care face legatura intre Moldova si Ardeal.

Subprefectul de Suceava, Silvia Boliacu, a dispus masuri in ceea ce priveste ecologizarea unor zone din judet inainte de sarbatorile pascale, cand Suceava este gazda pentru mii de turisti din toata tara. Una din actiuni a vizat ecologizarea zonelor de la marginea DN 17,drumul care face legatura intre Moldova si Ardeal. Astfel, in calitate de presedinte al Comisiei de Protectie a Mediului si Ecologizare din cadrul Institutiei Prefectului Suceava, Silvia Boliacu a fost sesizata ca pe ruta Campulung Moldovenesc - Vatra Dornei, pe DN 17, drum administrat de Compania Nationala de Administrate a Infrastructurii Rutiere, sectia Campulung Moldvenesc, exista aruncate tot felul de deseuri ( peturi, pungi de plastic sau doze metalice) in santuri, rigole dar si in parcarile de pe marginea drumului. Silvia Boliacu a luat legatura cu reprezentantii Garzii de Mediu Suceava, iar in data de 11 aprilie o echipa de control din cadrul aceastei institutii s-a deplasat in zona mentionata si a dispus masuri urgente de ecologizare dupa ce a constatat nereguli pe linie de mediu. "Trebuie sa avem in vedere aceste aspecte, mai ales ca vin sarbatorile pascale, iar judetul Suceava este unul turistic. Nu este posibil ca deseurile sa fie aruncate si apoi lasate sa zaca in soare, la marginea drumului. Si pe viitor ma voi implica in astfel de actiuni de ecologizare pentru ca avem nevoie de curatenie in mediul in care traim, mai ales ca vorbim despre un judet inzestrat cu atata frumusete", a declarat pentru informatiata.ro subprefectul de Suceava.