Subprefectul Silvia Boliacu a participat la ceremonia de preluare a presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania

Silvia Boliacu, in calitate de subprefect, a fost reprezentantul Institutiei Prefectului Suceava la ceremonia oficiala de preluare a presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania. Silvia Boliacu a raspuns astfel invitatiei primite din partea Guvernului Romaniei. Ceremonia a avut loc joi seara la Ateneul Roman din Bucuresti, si a adunat figuri importante ale vietii politice romanesti dar si lideri europeni precum: presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani si presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Au transmis mesaje presedintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, premierul Viorica Vasilica Dancila, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu si vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache. 'Ca prim-ministru, imi asum cu onoare si demintate aceasta onoare si demnitate in fata Europei si cetatenilor. Vom demonstra ca Romania merita respectul comunitatii europene si ca este pe deplin pregatita sa stea cu fruntea sus, in rand cu toate celelalte state membre.Le transmit, deci, tuturor romanilor si partenerilor europeni: 'Indrazniti sa credeti in Romania!' Astazi, mai mult ca niciodata putem demontra ca poporul roman e un popor cu adevarat european, atasat de valorile blocului comunitar. Romanii au fost, sunt si vor ramane un popor pro-european. Nu ne-am schimbat viziunea pro-europeana si nu o vom face. Ne dorim sa fim parteneri egali si respectati in UE. Ne dorim ca Romania, alaturi de celelalte state europene, sa se bucure de aceleasi beneficii', a fost o parte a mesajului Viricai Dancila. Silvia Boliacu a declarat pentru Informatiata.ro ca a fost onorata aa participe la un eveniment unic pentru Romania. 'Eu cred cu tarie in valorile europene si imi exprim speranta ca mandatul Romaniei la presedintia Consiliului Uniunii Europene sa aduca un plus tarii noastre. Ma refer atat la imaginea tarii noastre dar si la aderarea la spatiul Schengen', a precizat Silvia Boliacu.