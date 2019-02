Subprefectul Silvia Boliacu, alaturi de Caravana 10 pentru folclor, la Capu Campului FOTO

Subprefectul de Suceava, Silvia Boliacu, a participat la finele saptamanii la Caravana '10 pentru folclor' din localitatea Capu Campului. Silvia Boliacu a fost impresionata de spectacolul folcloric oferit de artisti bucovineni consacrati, precum Alexandu Bradatan sau Angelica Flutur, dar si de talentul copiilor din localitate. Subprefectul le-a vorbit celor prezenti despre importanta pastrarii valorilor traditionale si transmiterea lor tinerei generatii, aceste valori fiind cele care ne identifica in randul popoarelor europene ca si romani. Silvia Boliacu le-a urat un bun venit participantilor din Maramures la acest proiect, subliniind ca traditia este la ea acasa in Bucovina.

'Asemenea evenimente dau identitate culturala comunitatilor unde se desfasoara si felicit autoritatile locale pentru implicare dar si comunitatii. O felicit si pe initiatoarea acestui proiect, Mihaela Barsan, echipa '10 pentru folclor', partenerii dar si sponsorii', ne-a spus Silvia Boliacu. Scopul proiectul '10 pentru folclor' este introducerea folclorului ca obiect de studiu optional in scoli. Proiectul este organizat de Televiziunea Intermedia, Alianta Sindicatelor din Invatamant Suceava si Inspectoratul Scolar Judetean Suceava, in parteneriat cu Consiliul Judetean Suceava, Prefectura Judetului Suceava, Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, Universitatea Stefan cel Mare Suceava, Inspectoratul Scolar Judetean Botosani, Clubul Copiilor Dorohoi, Primaria municipiului Suceava, Primaria Gura Humorului, Primaria Iacobeni, Primaria Vama, Primaria Putna, Primaria Vicovu de Sus, Primaria Capu Campului, Primaria Stulpicani, Primaria Iaslovat si Primaria Zvoristea. Sponsorii evenimentului din acest an sunt: Fly Music Bosanci, Salonul de infrumusetare Bellisima Suceava, Party Show Entertainment, Casa de moda Janice, Depozitul de flori Simfonia florilor, Cofetariile Ambianta si Suc de mere natural PFA Flutur Mihai.