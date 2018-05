Subprefectul Silvia Boliacu, la Zilele comunei Rasca. Momente emotionante VIDEO

Sarbatoare mare in comuna Rasca, la incepului saptamanii, cand Primaria si Consiliul Local au organizat o serie de evenimente culturale dedicate zilei comunei dar si pentru pomenirea eroilor din localitate care au cazut pentru patrie. La manifestari a participat in calitate de invitat special subprefectul judetului, Silvia Boliacu. Aceasta a urat la multi ani localnicilor si a amintit de jerfa eroilor neamului pentru ca noi astazi sa traim in libertate dar si de domnitorul Bogdan intaiul, cel care a construit aici o manastire arsa de tatari in anul 1510. Atunci a fost mentionat pentru prima data numele acestei localitati (vezi declaratie video). Autoritatile au depus coroane de flori in memoria eroilor din localitate si s-a tinut o slujba de pomenire a acestora in sfanta zi de sarbatoare crestineasca. Localnicii au avut parte apoi de un spectacol folcloric asigurat de artisti, grupuri folclorice si fanfare din Bucovina. Oamenii locului au participat cu interes la manifestarile artistice dar si la ceremonialul religios, imbracati in costume nationale. Primarul comunei, Ion Bosanceanu(ALDE), a tinut sa le multumeasca acestora si le-a cerut sprijinul pentru ca astfel de manifestari culturale sa fie organizate si in viitor (vezi declaratie video).