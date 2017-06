Suceava: 13 localitati, afectate de inundatii

In urma precipitatiilor insemnate cantitativ inregistrate in perioada 6-7 iunie, au fost afectate opt unitati administrative teritoriale: municipiul Vatra Dornei si comunele Balaceana, Berchisesti, Izvoarele Sucevei, Moldovita, Partestii de Jos, Slatina, Stulpicani. Astfel, in 13 localitati s-au inregistrat pagube si au fost afectate: trei poduri, opt podete, cinci punti pietonale, 0,5 km DJ, 23 km DC, 0,5 km DF, 3,77 km aparari de mal, 0,5 km albie colmatata, 0,7 km retea canalizare, doua ha teren arabil si sapte ha de fanete si pasuni. Avertizarea hidrologica cod galben referitoare la scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide in special pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale, cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de atentie, a fost prelungita pana vineri, 09 iunie, la ora 20:00. Peste 50 de locuinte din Izvoarele Sucevei au ramas izolate dupa ce ploile au rupt un pod. Din cauza ploilor abundente din cursul zilei de marti, apa Paraului Bobeica a crescut foarte mult aducand la vale aluviuni si busteni care au dus la ruperea unui pod de pe drumul comunal Bobeica, la o distanta de aproximativ un kilometru de DJ175. Astfel, au ramas izolate 50 locuinte cu 200 locuitori. Reprezentantii Primariei Izvoarele Sucevei au intervenit in zona pentru deschiderea caii de acces.