Suceava a primit distinctia de DESTINATIE EUROPEANA DE EXCELENTA Foto

Municipiul Suceava a primit distinctia de DESTINATIE EUROPEANA DE EXCELENTA, la Targul de Turism al Romaniei organizat de Romexpo. Anuntul a fost facut de primarul Sucevei,Ion Lungu, pe pagina sa de socializare, cel caruia i-a fost inmanata distinctia din partea organizatorilor.

'Avand in vedere faptul ca proiectul EDEN a fost depus de administratia judeteana pe valori de patrimoniu din municipiul Suceava, la aceasta ceremonie, am fost impreuna cu domnul vicepresedinte al Consiliului Judetean, Gheorghe Nita. Aceasta premiere reprezinta o recunoastere a eforturilor facute de catre Municipiul Suceava si de catre Consiliul Judetean pentru promovarea turismului cultural si oportunitatea de promovare a acestei categorii de turism la nivel national si international', a postat Ion Lungu pe pagina sa de socializare. Primarul Sucevei le-a spus celor prezenti la ceremonie ca cel mai frumos Craciun se sarbatoreste in Bucovina si i-a invitat sa poposeasca de sarbatori in judetul Suceava. A facut si invitatii pentru anul viitor,cand se sarbatoresc 100 de ani de la unirea Bucovinei cu Romania si cand vor fi organizare la Suceava menifestari de exceptie.