Suceava, singurul judet care a trecut pragul de validare la referendumul pentru familie. Nevalidarea acestuia la nivel national, o palma data clasei politice

Judetul Suceava este singurul din tara in care referendumul pentru familie a trecut pragul pentru a putea fi validat. Bucovina, patria manastirilor, are cel mai mare procent de votanti din tara, inregistrand un procent de 30,67% de cetateni care s-au prezentat la urne. In top urmeaza Dambovita, cu 28,98%, Bihor, cu 28,92%, Olt, cu 27,19%, si Bistrita Nasaud, cu 26,95%. Prezenta la vot pe tara fiind de 20,41%, conform BEC, referendumul nu este valid, o conditie de validare fiind prezenta minima de 30% din populatie. Judetele codase sunt judetele Covasna 8,5%, Harghita 11,12%, Tulcea 14,09%, Constanta 14,47%, si Satu Mare 14,89%.

Vorbim insa de o lipsa crunta de interes pentru acest referendum, la nivel national, desi tema lui a fost una profund crestina, cea a familiei traditionale, a casatoriei intre un barbat si o femeie. Au fost multi care au preferat sa boicoteze referendumul, sa il compromita cu buna stiinta si cu patima, dandu-i o tenta politica. Manipularile de pe retelele de socializare au functionat perfect iar cei care au boicotat referendumul (nerealizand ca de fapt isi bat joc de copiii acestei tari) au dat un vot de blam clasei politice romanesti, si in special PSD, desi referendumul nu avea tema politica. Din pacate, in anul Centenar, s-a reusit doar confiscarea unei dezbateri importante pentru romani si pentru copiii acestei tari, s-a reusit inca o data farimitarea societatii romanesti, desi s-au cheltuit fonduri importante si resurse umane pentru organizarea referendumului. El nu a fost insa popularizat asa cum trebuie, pentru ca tot omul sa stie despre ce este vorba si de ce trebuie sa mearga la vot si sa nu mai fie manipulat. In plus, este socant ca intr-o tara in care oamenii se opresc sa faca cruci pana la pamant in fata bisericilor, in care se calca enoriasii in picioare la rand la moaste si atunci cand vor sa ia lumina de Paste, atat de putini dintre ei sa vina la vot pentru a sustine o valoare profund crestina! Mult prea putini, dureros de putini as putea spune! Nu este o victorie a comunitatii gay din Romania, in nici intr-un caz (pentru ca apar reactii in acest sens si se dau petreceri), este o palma data politicienilor si inca un semn ca in Romania clasa politica trebuie reformata din temelii! Am urmarit declaratiile politice duminica seara si contrele intre partide, inutile, din punctul meu de vedere si deplasate, in contextul dat! In rest, pentru predicatorii tolerantei absolute si ai corectitudinii politice, vreau sa le spun ca Albul nu va putea fi niciodata Negru, Minciuna niciodata Adevar, Raul nicioadata Bine, cum Anormalul nu va putea fi Normal, indiferent de ce ar spune unii si altii!