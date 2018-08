Suceava. 31 de jandarmi au fost inaintati in grad FOTO

31 de jandarmi au fost inaintati in grad. Miercuri, la resedinta Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava si la sediile subunitatilor de jandarmi din localitatile Gura Humorului, Campulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Falticeni si Radauti s-au desfasurat ceremoniale militare si religioase organizate cu ocazia inaintarii in gradul urmator, la termen, a unui numar de 31 de lucratori ai unitatii, care au indeplinit conditiile prevazute de legea 80/1995. Astfel, in gradul de maior au fost inaintati doi ofiteri, in gradul de plutonier adjutant sef - cinci subofiteri, in gradul de plutonier adjutant - 13 subofiteri; in gradul de plutonier major - sapte subofiteri; in gradul de plutonier - patru subofiteri. La Suceava, festivitatea a debutat cu prezentarea ordinului ministrului afacerilor interne pentru inaintarea in grad a ofiterilor si a ordinului inspectorului sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava pentru inaintarea in grad a subofiterilor, dupa care, in prezenta colegilor, conducerea inspectoratului a inmanat cadrelor noile grade. "Dupa oficierea unei slujbe religioase de catre preotul militar si felicitarea ofiterilor si subofiterilor, activitatea s-a finalizat cu intonarea Imnului National al Romaniei.In fiecare an, la data de 1 august, se inainteaza in gradul urmator militarii jandarmi care indeplinesc stagiul minim in grad in cursul anului respectiv. Avansari inainte de termen pot avea loc cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei sau a Zilei Jandarmeriei Romane(3 aprilie)", a precizat Nicoleta Andronic, purtator de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava.