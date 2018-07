Suceava. 800 de fantani din zonele inundate, dezinfectate

800 de fantani din zonale inundate, dezinfectate. Directia de Sanatate Publica(DSP) Suceava a informat ca in cursul zilelor de 3 si 4 iulie s-au distribuit 12.650 de tablete de Clorom Javel in 15 localitati din judetul Suceava. Astfel s-au dezinfectat 800 de fantani, actiunea continuand si in cursul zilei de joi. "Dupa efectuarea operatiunilor de dezinfectie si catagrafiere a fantanilor afectate se vor recolta probe de apa in cursul saptamanii viitoare.In toate actiunile am colaborat direct cu reteaua de asistenti medicali comunitari si mediatori sanitari", a precizat Catalina Zorescu, director executiv DSP Suceava.

DSP recomanda populatiei urmatoarele masuri pentru prevenirea imbolnavirilor:

- Sa consume apa imbuteliata, sa nu bea apa direct din fantani sau de la robinet;

- Sa utilizeze pentru prepararea alimentelor apa fiarta si racita;

- Sa consume doar alimente ambalate sau bine preparate termic;

- Sa nu atinga animalele moarte si sa avertizeze autoritatile, in vederea evacuarii acestora;

- Sa evite expunerea prelungita la frig/umezeala;

- Sa pastreze alimentele in conditii igienice;

- Sa respecte igiena individuala;

- La primele semne de boala sa se prezinte la cel mai apropiat medic/spital.