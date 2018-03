Primarul Sucevei a declarat ca si in acest an va participa la campania de curatenie.

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca de luni, 12 martie, a fost demarata campania de curatenie "Toti pentru curatenia orasului". Potrivit edilului in aceasta saptamana se lucreaza la salubrizarea arterelor principale. "In aceasta saptamana ne dorim sa facem curatenie mare pe strazi, sa le maturam, sa le spalam, in masura in care ne ajuta ploaia, sau ne incurca. In etapa a doua vom incepe curatenia intre blocuri, cu asociatiile de proprietari, care se va desfasura in perioada 19-30 martie", a declarat Ion Lungu.

In saptamana 19-23 martie o echipa va lucra in cartierele Obcini si George Enescu, a doua echipa in cartierul Burdujeni. In perioada 26-30 martie vor lucra doua echipe in zona centrala si cartierul Itcani, cartierul Zamca si Burdujeni. In perioada 2-6 aprilie se va face curatenie in zona scolilor si a unitatilor de cult. Edilul a spus ca va participa efectiv la campania de curatenie si ca in data de 28 martie va merge sa mature strada Alexandru cel Bun. "Asa cum am spus voi participa si in acest an la programul de curatenie. Sper sa reusim sa facem curat. Inteleg ca lumea nu mai are rabdare, vad reactiile pe Facebook, in presa. Au si dreptate, pana la un punct. Ca in fiecare an avem un program de curatenie bine stabilit si eu sper ca intr-o luna de zile, pana la Sarbatorile Pascale, sa facem curatenie in oras. Sa nu uitam ca acum o saptamana erau -10 grade Celsius, nu am intarziat deloc. Le cer sucevenilor sa aiba putina rabdare ca si in acest an vom face curatenie cum am facut in toti anii", a completat edilul.