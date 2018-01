Suceava. Accident rutier cauzat de viteza si zapada. O persoana a fost ranita

Victima a fost transportata la spital.

Accident rutier cauzat de viteza si zapada. Miercuri, ora 20:00, un barbat de 32 de ani, din comuna Dragoiesti, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209C, dinspre Suceava spre Berchisesti, in afara localitatii Suceava, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu zapada, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune frontala cu autoutilitara condusa regulamentar de catre un barbat de 54 ani, din orasul Liteni. Din accident, a rezultat ranirea unei femei de 23 de ani din comuna Paltinoasa, pasagera in autoturismul condus de barbatul de 32 de ani, aceasta fiind transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultand valoarea de 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.