Suceava. Actiune de prevenire pentru siguranta in mediul on-line

La nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava se desfasoara campania de informare privind siguranta pe internet si criminalitatea informatica "Siguranta on-line". Campania se desfasoara la nivel judetean, atat in mediul urban cat si rural pana in luna iunie. Campania isi propune informarea tinerilor cu privire la riscurile si pericolele generate de navigarea nesupravegheata pe internet, vulnerabilitatile retelelor de socializare si consecintele in plan juridic si personal. De asemenea, obiectivul campaniei este sensibilizarea tuturor factorilor cu atributii pentru implicarea in abordarea si gestionarea fenomenului si responsabilizarea parintilor si cadrelor didactice cu privire la rolul acestora in dezvoltarea tinerilor. Majoritatea activitatilor si actiunilor de informare au fost concentrate catre grupul tinta reprezentat de copii si adolescenti dar si parinti. Actiunile de informare sunt insa directionate si catre persoanele juridice care utilizeaza sisteme informatice in vederea prevenirii deficientelor generate de virusi informatici si atacuri cibernetice. Computere din aproape 100 de tari au fost afectate, la sfarsitul saptamanii trecute, de o amenintare de tip ransomware denumita "WannaCry". Se recomanda actualizarea sistemelor de operare intrucat ransomware-ul nu poate compromite sistemele de operare cu actualizarile la zi. Incepand de vineri 12 mai, numeroase organizatii din intreaga lume au fost afectate de o noua varianta de ransomware denumita "WannaCry".Rapoartele preliminare arata faptul ca au avut loc zeci de mii de atacuri informatice in circa 100 de tari. Malwareul se propaga prin intermediul unor mesaje email care contin atasamente si link-uri malitioase, atacatorii utilizand tehnici de inginerie sociala pentru a determina utilizatorii sa le acceseze(phishing). Odata infectat un calculator dintr-o retea, malware-ul incearca sa se raspandeasca in interiorul acesteia si sa afecteze toate calculatoarele care comunica intre ele. Procesul de raspandire se realizeaza prin exploatarea unei vulnerabilitati a sistemului de operare.Microsoft a publicat inca din luna martie 2017 o actualizare de securitate pentru rezolvarea vulnerabilitatii exploatata de acest ransomware pentru raspandire, cunoscuta ca MS17-010.Dupa infectarea cu malware si criptarea datelor de pe calculatoare, atacatorii solicita o plata de circa 300 USD (0.1781 bitcoin) pentru decriptarea acestora.

Recomandari:

Organizatiile si utilizatorii sunt sfatuiti sa:

-actualizeze la zi a sistemele de operare si aplicatiile pe care le detin.

-blocheze porturile SMB (139, 445) in cadrul retelei.

-utilizeze un antivirus actualizat cu ultimele semnaturi.

-manifeste atentie sporita la deschiderea fisierelor si link-urilor provenite din surse necunoscute/incerte, mai ales cele din mesajele email.

-realizeze periodic copii de siguranta (backup) pentru datele importante.

In eventualitatea infectarii cu ransomware:

-deconectati imediat de la retea sistemele informatice afectate.

-dezinfectati sistemele compromise.

-restaurati fisierele compromise utilizand copiile de siguranta (backup).

-nu platiti sumele cerute de atacatori, nu exista garantia recuperarii datelor.