Suceava. Actiune pentru combaterea excesului de viteza

In cadrul actiunii au fost aplicate 287 de sanctiuni contraventionale pentru incalcarea regimului legal de viteza.

Actiune pentru combaterea excesului de viteza. Serviciul Rutier Suceava si formatiunile rutiere din cadrul politiilor municipale si orasenesti, au organizat, in perioada 01-03 iunie, actiuni punctuale pe raza judetului, pentru prevenirea accidentelor produse pe fondul vitezei excesive, in cadrul careia s-a constatat savarsirea unei infractiuni si au fost aplicate 433 sanctiuni contraventionale, in valoare de 234.915 lei, din care 287 pentru incalcarea regimului legal de viteza. Totodata, politistii au retinut 50 permise de conducere, dintre care 31 pentru viteza, 14 pentru depasiri, cinci pentru alte abateri si au retras cinci certificate de inmatriculare.In data de 2 iunie, in jurul orei 16.45, un echipaj de politie a oprit pentru control pe DJ 209G, din comuna Straja, autoturismul condus de un localnic de 63 de ani care emana halena alcoolica, motiv pentru care, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,27 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. I s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.