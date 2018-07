Suceava. Actiune pentru prevenirea accidentelor in care sunt implicati pietoni

Politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat in perioada 23 - 28 iulie actiuni de informare si responsabilizare a pietonilor cu privire la riscurile la care se expun nerespectand legislatia rutiera. Actiunile preventive desfasurate in cadrul campaniei "Vacanta in Siguranta" au fost desfasurate atat in mediul urban cat si in mediul rural, avand ca scop in principal cresterea gradului de siguranta a copiilor pe perioada vacantei de vara. Totodata, in cadrul activitatilor politistii inventariaza si evalueaza marcajele de la trecerile de pietoni si semnalizarea rutiera pentru remedierea deficientelor, in perspectiva debutului noului an scolar 2018/2019. In paralel, joi, politistii din cadrul Politiei Municipiului Vatra Dornei au organizat si desfasurat o actiune pe raza de competenta, in vederea depistarii pietonilor care traverseaza neregulamentar, precum si a conducatorilor auto care nu acorda prioritate de trecere pietonilor angajati regulamentar in traversarea strazii. In doar cateva ore au fost aplicate 29 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 11.890 lei, din care zece fata de pietonii care au traversat neregulamentar. In cadrul actiunii au fost retinute si trei permise de conducere."Si in perioada urmatoare, politistii vor actiona cu femitate si in vederea sanctionarii contraventionale a celor care incalca legislatia.Atragem atentia inca o data ca sanctiunile aplicabile prevazute de O.U.G. 195/2002 republicata privind circulatia pe drumurile publice nu sunt deloc neglijabile.Soferii care nu acorda prioritate pietonilor sunt pasibili de suspendarea dreptului de a conduce vehicule pe o perioada de 30 zile, riscand si o sanctiune contraventionala de 4 - 5 puncte amenda (punctul amenda are o valoare de 145 lei). De asemenea, pietonii care nu traverseaza strada regulamentar se expun unei sanctiuni contraventionale de 2 - 3 puncte amenda.Mai importanta decat aceste sanctiuni este insa viata noastra si a copiilor nostri pe care ar trebuzi sa o pretuim mai mult, respectand cu strictete legea", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.

In aceste conditii politistii reamintesc pietonilor sa nu traverseze drumurile publice decat prin locurile marcate sau semnalizate cu indicatoare, respectiv trecere de pietoni sau semafor. Traversarea se face perpendicular pe axul drumului, dupa o asigurare temeinica in ambele parti. In lipsa indicatoarelor rutiere (trecere de pietoni sau semafor), chiar daca in anumite locuri traversarea este permisa, pietonii nu au prioritate! Strada nu se trece in fuga iar dupa coborarea din mijloacele de transport in comun, traversarea este recomandata numai dupa plecarea acestora din statie si nu se face prin fata sau spatele unor vehicule parcate pe strada. Circulatia pietonala se face doar pe trotuare sau, in lipsa acestora, pe poteci laterale sau cat mai aproape de marginea stanga a drumului. Iar soferii sunt sfatuiti sa acorde atentie sporita si sa reduca viteza in apropierea trecerilor de pietoni.



Recomandari pentru parinti :

- Nu lasati copiii nesupravegheati in timpul folosirii locurilor de joaca, arterelor rutiere sau mijloacelor de transport in comun;

- Cele mai sigure locuri de joaca sunt cele pe unde nu circula masini, respective terenurile de sport, parcurile, curtea casei, a scolii si a gradinitei;

- In toate imprejurarile, stimati parinti, respectati regulile de circulatie pentru a fi un exemplu pozitiv pentru cei mici!