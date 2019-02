Suceava. Alege prioritatile orasului tau!

Pana pe 22 martie 2019, alege cele mai importante proiecte ce ar trebui dezvoltate in municipiul Suceava. Ierarhizarea proiectelor poate fi realizata prin accesarea chestionarului de la linkul urmator: https://kwiksurveys.com/s/E7k9AFsk.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat ca municipiul Suceava, in colaborare cu Consiliul Judetean Suceava, a propus Bancii Mondiale zece proiecte de infrastructura. Este vorba despre urmatoarele proiecte:



1. Constructia unei Variante de Ocolire a Municipiului Suceava, in vederea devierii traficului greu si de tranzit;

2. Valorificarea monumentului istoric Curtea Domneasca din Suceava pentru circuitul turistic local, regional si national;

3. Modernizarea a doua drumuri de legatura: 1) Udesti - Veresti - Dumbraveni - Siminicea - Hantesti; 2) Suceava - Moara - Dragoiesti Berchisesti - Horodniceni;

4. Construirea imobilului pentru furnizarea serviciilor medicale pediatrice in sistem monobloc la Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava;

5. Drumul TransRegio "Rodna" (Suceava - Campulung Moldovenesc);

6. Variante Ocolitoare in localitatile Campulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Gura Humorului;

7. Constructia Drumului Expres "Siret" (Pascani - Suceava - Siret);

8. Constructia centrului intermodal de marfuri;

9. Modenizarea caii ferate Pascani - Darmanesti;

10. Electrificarea caii ferate Darmanesti - Vicsani.

