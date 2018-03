Suceava. Amenzi de peste 130.000 de lei si bunuri confiscate, in urma unor controale ale Politiei Economice

In cadrul actiunii au fost confiscate bunuri in valoare de peste 9.000 lei.

Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Suceava a organizat, marti, o actiune pe linia prevenirii si combaterii contrabandei cu produse accizabile si a comertului neautorizat. In cadrul actiunii au fost verificate 41 societati comerciale, persoane fizice, intreprinderi individuale/familiale, fiind constatate cinci infractiuni si aplicate 36 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 133.000 lei. Au mai fost confiscate bunuri in valoare de 9.020 lei, constand in tigari, alcool, bunuri industriale, etc. Marti, ora 10.30, politistii Biroului de Combatere a Fraudelor Vamale Suceava, au identificat in Piata Agroalimentara Centrala din municipiul Suceava, un barbat de 54 de ani din comuna Bosanci, care detinea intr-un spatiu de depozitare, 60 de pachete de tigarete de diferite marci de provenienta duty-free, bunuri despre care, acesta a declarat ca ii apartin, fiind achizitionate pentru consumul propriu și al familie sale. Tigarile in valoare de 720 lei au fost confiscate, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.