Suceava. Amenzi in valoare de 75.000 lei si material lemnos confiscat, intr-o saptamana

Politistii Biroului de Combatere a Delictelor Suceava si cei din cadrul subunitatilor teritoriale de politie, in cooperare cu specialistii Garzii Forestiere Suceava si ai Directiei Silvice Suceava au organizat, in perioada 11-18 septembrie, actiuni punctuale pe raza judetului, pentru prevenirea si combaterea faptelor ilicite in domeniul exploatarii, transportului, depozitarii si prelucrarii masei lemnoase, in cadrul careia au fost efectuate 42 controale. In cadrul actiunii au fost aplicate 117 sanctiuni contraventionale, in valoare de 75.395 lei si a fost confiscata in vederea stabilirii provenientei cantitatea de 151,86 m.c. material lemnos, in valoare de 48.594 lei, din care faptic 36,61 m.c., iar valoric 115,25 m.c.

In cadrul actiunii, in data de 12 septembrie, in jurul orei 05.00, o patrula din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Adancata a oprit pentru control pe strada 22 Decembrie 1989 din municipiul Suceava, autoutilitara condusa de un barbat de 71 de ani, din comuna Valea Moldovei, care transporta material lemnos. In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu detine documente legale de provenienta si transport a materialului lemnos, motiv pentru care, s-a solicitat sprijinul specialistilor silvici, care, in urma inventarierii au stabilit faptul ca, acesta transporta ilegal cantitatea de 7,00 m.c. cherestea de esenta rasinoase. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010, materialul lemnos in valoare de 4.676 lei, a fost confiscat si predat in custodie personalului silvic, iar autoutilitara a fost indisponibilizata.

In data de 13 septembrie, politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava, in cooperare cu specialistii Garzii Forestiere Suceava, au efectuat un control la o societate comerciala din comuna Cosna, pe linia respectarii normelor legale privind achizitia, debitarea si comercializarea materialelor lemnoase, ocazie cu care, in urma efectuarii balantei dintre stocurile scriptice si faptice existente la punctul de lucru, echipa de control a constatat faptul ca, societatea detine in plus, fara documente legale de provenienta, cantitatea de 105,15 m.c. lemn rotund de esenta rasinoase si 10,10 m.c. cherestea. Cu ocazia verificarilor, echipa de control a mai constatat si alte incalcari ale prevederilor legale in materie. In cauza, s-a dispus sanctionarea contraventionala a societatii, fiind aplicate trei amenzi in cuantum de 10.000 lei, iar materialul lemnos detinut in plus, fara documente, in volum total de 125,25 m.c. si valoare de 24.832 lei, a fost confiscat si lasat in custodia organelor silvice.