Suceava. Aproape 400 de amenzi pentru viteza si depasiri neregulamentare

In cadrul actiunii au fost retinute 29 de permise de conducere, din care 20 pentru viteza, sase pentru depasiri neregulamentare si trei alte cauze.

Aproape 400 de amenzi pentru viteza si depasiri neregulamentare. In perioada 04-06 august, Serviciul Rutier Suceava si formatiunile rutiere din cadrul politiilor municipale si orasenesti au organizat o actiune pe raza judetului pe linia combaterii excesului de viteza si a depasirilor neregulamentare. In cadrul actiunii au fost constatate trei infractiuni si au fost aplicate 394 sanctiuni contraventionale, in valoare de 126.925 lei, din care 253 pentru incalcarea regimului legal de viteza.De asemenea, au fost retinute 29 de permise de conducere, din care 20 pentru viteza, sase pentru depasiri neregulamentare si trei alte cauze. Totodata, au fost retrase cinci certificate de inmatriculare.Un barbat de 26 de ani, din comuna Burla, a fost inregistrat de aparatul radar din dotarea politiei in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209G, din comuna Straja, cu viteza de 101 km/h, în localitate. A fost sanctionat contraventional si i s-a retinut permisul de conducere in vederea suspendarii.Un barbat de 28 de ani, din orasul Vicovu de Sus, a fost inregistrat de aparatul radar din dotarea politiei in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209G, din comuna Brodina, cu viteza de 107 km/h, în localitate. A fost sanctionat contraventional si i s-a retinut permisul de conducere in vederea suspendarii.