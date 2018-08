Suceava. Au fost reluate lucrarile pe drumurile nationale din judet

Vineri s-au inceput lucrarile de reparatii pe DN 2, lintersectia cu DN 17 A, in zona localitatii Ratos.

Prefectura Judetului Suceava informeaza ca au fost reluate lucrarile de executie a covorului asfaltic, marcaje rutiere si turnare tratamente pe drumuri nationale, dupa o perioada in care au fost sistate din cauza ploilor si fenomenelor meteo periculoase. Pe raza de activitate a Sectiei de Drumuri Nationale Campulung, au fost deja reluate lucrarile de executie covor asfaltic pe DN17, la Mestecanis, iar in perioada imediat urmatoare vor incepe lucrarile de executie "straturi bituminoase subtiri", pe DN 17B. Totodata, se executa lucrari la marcaje rutiere pe DN 17, de la Paltinoasa la Campulung, precum si reparatii la covorul asfaltic pe DN17A, intre Palma si Ciumarna. Ca urmare a alunecarii de teren produse din cauza precipitatiilor abundente din ultima perioada, pe DN 17 A a fost afectat terasamentul pe o portiune de 100 de metri, de la kilometrul 30+900 pana la kilometrul 31, circulatia desfasurandu-se pe un fir. Au fost reluate si lucrarile pe drumurile nationale ce intra aria de competenta a Sectiei de Drumuri Nationale Suceava, fiind incepute deja lucrari de turnare tratamente pe DN 29A, incepand de la limita cu judetul Botosani, intre localitatile Zvoristea si Adancata. De asemenea, se efectueaza lucrari de reparatii asfaltice pe DN2E, in zona localitatii Cacica. Vineri, s-au inceput lucrarile de reparatii pe DN2, la intersectia cu DN 17A, in zona localitatii Ratos.