Suceava. Au inceput lucrarile de reabilitare a strazii Vasile Bumbac FOTO

Potrivit constructorului lucrarile vor fi finalizate pana la sfarsitul lunii iulie. Valoarea totala a lucrarii este de 1.054.290,45 lei plus T.V.A.

De luni au inceput lucrarile de reabilitare a strazii Vasile Bumbac din municipiul Suceava. Valoare totala a lucrarii este de 1.054.290,45 lei plus T.V.A. "Chiar daca primavara a venit de cateva zile(nu mai tarziu de marti aveam temperaturi negative), incepem in forta lucrarile de reabilitare a drumurilor. De astazi incep lucrarile de reabilitare totala a strazii Vasile Bumbac, portiunea care este delimitata de strada Republicii si sediul E-ON. Aceasta modernizare vine in continuarea celor facute anul trecut in asa fel incat zona din jurul Palatului Administrativ sa fie refacuta total. Lucrarile ar trebui finalizate pana la finalul verii dar constructorul promite ca le va realiza pana la sfarsitul lunii iulie!", a precizat viceprimarul Sucevei, Lucian Harsovschi.

Lungimea strazii este de 337 de metri, latimea partii carosabile fiind de 6.00 metri - 7.00 metri, cu o suprafata totala a strazii de 2349 mp. Se vor inlocui 28 stalpi de iluminat cu inaltimea de noua metri si cinci stalpi de iluminat cu inaltimea de patru metri; stalpii de noua metri vor fi dotati cu corpuri de iluminat tip LED(inlocuire inclusiv a cablului).