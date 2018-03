Suceava. Barbat trimis in judecata dupa ce a incercat sa ofere 500 de euro mita unor politisti

De asemenea, barbatul a fost trimis in judecata si pentru savarirea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si ultraj.

Un barbat a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si ultraj. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a lui P.C.D., cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si ultraj. Potrivit anchetatorilor, la data de 25 decembrie 2017, in jurul orei 08:30, P.C.D., in timp ce se deplasa cu autoturismul pe raza localitatii Solonet, a lovit usor o oaie. Ciobanul a fost agresat de barbat, care l-a imbrancit la pamant, dupa care a urcat la volanul autovehiculului si si-a continuat deplasarea. Victima a sunat la 112, solicitand ajutorul organelor de politie. In jurul orei 09:40 la fata locului a ajuns un echipaj de politie. Ciobanul in timp ce povestea cele intamplate politistilor, a recunoscut masina agresorului. Unul dintre membrii echipajului de politie a facut semnal regulamentar de oprire autovehiculului condus de individ, dar acesta nu s-a conformat, continuandu-si deplasarea pentru un timp, dupa care a oprit. La un moment dat, barbatul a coborat din masina, moment in care la fata locului a ajuns echipajul de politie plecat in urmarirea sa. Lucratorii de politie i-au cerut acestuia sa se legitimeze, insa barbatul a devenit violent verbal la adresa politistilor, adresandu-le injurii si amenintari. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, i s-a solicitat sa se supuna testarii cu aparatul alcooltest, insa acesta a refuzat, devenind agresiv. Intrucat exista posibilitatea ca individul sa se manifeste violent si refuza in continuare sa se legitimeze, cei doi lucratori de politie au procedat la imobilizarea si incatusarea sa, folosind spray-ul iritant lacrimogen, pentru a-l putea introduce in autospeciala de politie. Dupa ce i-au adus la cunostinta ca se vor deplasa la Politia municipiului Suceava si la UPU Suceava in vederea recoltarii mostrelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei, barbatul a continuat sa le adreseze injurii si amenintari cu moartea. Pe drum spre municipiul Suceava P.C.D. le-a propus la un moment dat agentilor de politie suma de 500 euro pentru a nu intreprinde nici un demers legal impotriva sa. La refuzurile ferme ale politistilor, scandalagiul a continuat sa propuna in mod repetat acceptarea unor sume de bani pentru a fi iertat. P.C.D. a fost condus la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean "Sf. Ioan cel Nou" Suceava, unde in prezenta personalului medical a refuzat recoltarea probelor biologice de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. Din cercetari a rezultat ca barbatul la data de 25 decembrie 2017, avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat pentru o perioada de 90 de zile, incepand cu data de 03 octombrie 2017 pana la data de 31 decembrie 2017. Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Suceava.