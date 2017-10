Suceava. Bursa locurilor de munca pentru absolventi

Bursa locurilor de munca pentru absolventi ofera si in acest an posibilitatea angajatorilor suceveni sa angajeze tineri absolventi din promotia anului 2017 si nu numai, AJOFM Suceava invitand vineri, 20 octombrie la Iulius Mall Suceava, parter, zona liftului panoramic, incepand cu ora 10, candidati cu diverse calificari si experiente profesionale diferite. Evenimentul are loc simultan si in localitatile Falticeni, Radauti si Cimpulung Moldovenesc. Pana in momentul de fata, bursa a inregistrat un numar de 349 de locuri vacante la nivelul judetului, din care: 111 posturi sunt scoase la concurs in Suceava, 52 la Falticeni, 125 la Radauti si 61 la Campulung Moldovenesc. Vor fi prezenti peste 70 de angajatori, 17 confirmand deja prezenta la bursa din Suceava, 16 la bursa din Falticeni, 18 la bursa din Radauti si 20 la bursa din Campulung Moldovenesc. La nivelul acestei etape de monitorizare a bursei, sectoarele de activitate care au oferit cele mai multe locuri vacante sunt constructiile, comertul, prelucrarea lemnului, industria alimentara si fabricarea articolelor de imbracaminte, iar printre domeniile nou aparute in acest cadru de mediere mentionam intermedieri financiare, cercetare- dezvoltare si activitati de management si consultanta. Meseriile cele mai solicitate, pana in prezent, la nivelul judetului sunt cele specifice constructiilor(sudor, electrician, instalator, lacatus mecanic, etc.), comertului(lucrator comercial, vanzator, decorator vitrine), prelucrarii lemnului(operator prelucrare lemn, tamplar, muncitor necalificat, etc.) si fabricarii imbracamintei (confectioner), iar un numar important de posturi vacante se adreseaza persoanelor cu calificari specifice domeniilor, hotelier, turism si industrie alimentara(ospatar, bucatar, brutar, patiser, lucrator bucatarie,etc.). Printre cele mai cautate specializari cu studii superioare sunt programatorii IT, agentii de servicii cunoscatori de limbi straine, inginerii si economistii, la nivelul judetului oferta pentru nivelul superior de studii ajungand la 32 de posturi, pana in prezent. Candidatii pentru locurile vacante oferite la bursa vor primi suport si orientare pentru a se prezenta la interviu, precum si initiere in instrumente si tehnici aplicate de cautare a unui loc de munca. Alaturi de oferte de locuri vacante pe plan local, persoanele interesate vor putea consulta si solicita consiliere pentru a ocupa locuri vacante in strainatate, mediate prin reteaua EURES a serviciilor publice din Europa, iar oferta angajatorilor europeni este diversificata atat pe niveluri de studii si calificari, cat si ca domenii de activitate. Bursa este deschisa pentru toate persoanele interesate de un loc de munca, indiferent de nivelul de educatie si anul absolvirii studiilor.