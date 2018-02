Suceava. Comerciantii din apropierea scolilor, controlati de politisti

In cadrul actiunii au fost verificate 146 de societati comerciale din proximitatea unitatilor de invatamant si au fost aplicate 16 sanctiuni contraventionale, in valoare de 3.060 lei.In cadrul actiunilor de control in baruri si alte locatii au fost depistati 20 de elevi absentand de la cursuri.

Serviciul de Ordine Publica din cadrul I.P.J. Suceava a organizat, in perioada 30 ianuarie - 01 februarie, pe raza judetului o actiune pentru cresterea gradului de siguranta al elevilor si personalului didactic, asigurarea protectiei unitatilor de invatamant, prevenirea delicventei juvenile in incinta si in zonele adiacente scolilor precum si a absenteismului scolar, la care au fost cooptate si cadre didactice. In cadrul actiunii au fost efectuate 170 de controale. Au fost verificate 88 de unitati de invatamant verificate din punct de vedere al asigurarii pazei si protectiei bunurilor.In unitatile de invatamant, politistii au desfasurat peste 100 de activitati preventive, de informare si responsabilizare a elevilor. Au fost verificate 146 de societati comerciale din proximitatea unitatilor de invatamant si au fost aplicate 16 sanctiuni contraventionale, in valoare de 3.060 lei.In cadrul actiunilor de control in baruri si alte locatii au fost depistati 20 de elevi absentand de la cursuri.In contextul apropierii vacantei intersemestriale a elevilor, conducerea IPJ Suceava a dispus organizarea unor actiuni de informare a tinerilor cu privire la masurile minime de autoprotectie astfel incat copiii sa petreaca vacanta in siguranta. Totodata, au fost intensificate actiunile de control la unitatile economice din zona adiacenta unitatilor de invatamant cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor, conform H.G. nr. 128/1994 privind unele masuri pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare fizica si morala a elevilor.Totodata, politistii din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii si politistii de proximitate au instruit administratorii de unitati economice cu privire la interdictia de comercializare a tutunului si alcoolului catre minori.De asemenea, politistii de prevenire au organizat o activitate de amploare la Liceul "Mihai Eminescu" din comuna Dumbraveni, peste 250 de elevi fiind instruiti cu privire la reguli minime de siguranta ce trebuie respectate pe perioada vacantei. Un modul aparte al discutiilor l-a reprezentat siguranta in mediul on-line si pericolele lumii virtuale.