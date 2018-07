Suceava. Doua dosare penale intocmite si patru arme indisponibilizate

Doua dosare penale intocmite si patru arme indisponibilizate.Politistii din cadrul Serviciului Arme, Expolzivi, Substante Periculoase din cadrul IPJ Suceava, vineri, in cadrul unei actiuni desfasurate, l-au identificat pe un barbat de 54 ani, din com. Partestii de Jos, posesor al permisului de arma tip B, care nu s-a prezentat pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma si nu a depus arma detinuta la un armurier autorizat in termen de zece zile de la expirarea acestuia. La aceeasi data a fost identificat si un barbat de 46 ani, din mun. Suceava, posesor al permisului de arma tip B, care nu s-a prezentat pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma si nu a depus arma detinuta la un armurier autorizat in termen de zece zile de la expirarea acestuia.Au fost intocmite dosare penale pentru comiterea infractiunii de "nerespectarea regimului armelor si munitiilor". Tot in cadrul actiunii au fost ridicate si indisponibilizate un pistol cu gaze, cal. 9 mm, un pistol cu bila de cauciuc cal. 10x22T si doua pusti cu aer comprimat, cal. 5,5 mm.