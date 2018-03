Suceava. Doua persoane care incercau sa traverseze strada neregulamentar, lovite de masini

Doua persoane care incercau sa traverseze strada neregulamentar, lovite de masini.Marti, in jurul orei 16.00, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209G, din comuna Ulma, un localnic de 19 ani a surprins si accidentat o femeie de 60 de ani din localitate, care, in timp ce se deplasa in calitate de pieton pe partea dreapta, s-a angajat brusc in traversarea partii carosabile prin loc nepermis si fara sa se asigure. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au recoltat biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural. Marti, in timp ce conducea autoturismul pe B-dul 1 Mai din municipiul Suceava, un localnic de 33 de ani, a surprins si accidentat o adolescenta de 16 ani, din comuna Udesti care, in calitate de pieton, s-a angajat in traversarea strazii prin loc nepermis si fara sa se asigure. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au recoltat biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit si in aceasta cauza dosar penal.