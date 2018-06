Suceava. Furtuna puternica a lasat mii de consumatori fara energie electrica

Furtuna puternica din cursul zilei de joi a provocat avarii la 194 puncte de transformare, fiind afectati 14.563 consumatori din mai multe localitati ale judetului Suceava. Delgaz Grid a informat Prefectura Suceava ca vineri, ora 10.00, ca urmare a unor avarii produse la retele de distributie a energiei electrice din cauza fenomenelor meteorologice produse, in judetul Suceava mai erau partial afectate localitatile Straja si Poiana Stampei. Astfel, la ora 10.00 erau 13 posturi de transformare nealimentate si 163 de consumatori ramasi fara curent electric. Delgaz a precizat ca, la fata locului, se aflau 16 echipe de interventie ale companiei, care lucrau la cele doua linii electrice partial nealimentate cu energie electrica. Judetul Suceava se afla sub avertizare cod portocaliu hidrologic, pe raurile Suceava, Moldova, Bistrita si afluenti, in intervalul 29 iunie, ora 16-30 iunie, ora 18.00.