Suceava. Imagini cu politistul amenintat de fostul agent de paza VIDEO

Imagini de la scandalul de la Iulius Mall Suceava cand un politist a fost injurat si imbrancit de un fost agent de paza. Incidentul a avut loc in data de 30 aprilie, cand politistul, Razvan Bolea, iesea de la film, in timpul sau liber. Imaginile au fost surprinse cu telefonul mobil chiar de sotia fostului agent de paza. Bogdan Galanton a fost agent in Clubul Ranch din municipiul Suceava. In urma cu trei ani barbatul a fost amendat de politisti pentru ca nu a permis mascatilor sa intre in incinta clubului respectiv desi cineva sunase la 112. Fostul agent de paza declara atunci ca ar fi fost agresat de mascati, lucru infirmat in urma anchetei facute la nivelul IPJ Suceava. Bogdan Galanton sustinea ca printre mascatii care l-au agresat in urma cu trei ani ar fi fost si Razvan Bolea. In data de 30 aprilie, cei doi s-au intalnit pe culoarul de la iesirea din cinema. Fostul agent de paza si-a iesit din minti cand a dat cu ochii de politist si l-a intrebat de ce l-a batut in timpul interventiei respective. "Esti un gabor imputit? Asta esti tu? De ce ai dat in mine? La piata ce-ai facut? Nu mai poti de smecherie in orasul asta? Marele Bolea! Cine esti tu, ma ?" l-a intrebat fostul agent de paza pe politist. Razvan Bolea i-a spus fostului agent de paza ca nu il cunoaste. Pe imagini se vede cum Razvan Bolea ii cere lui Bogdan Galanton sa pastreze distanta. Ajunsi in capatul culoarului, Bogdan Galanton si-a intrebat copilul, care a fost prezent la toata scena, care este cel mai mare dusman al sau, dupa care l-a impins pe politist cu umarul. Razvan Bolea i-a spus fostului agent de paza sa mearga impreuna pe malul raului Suceava si sa rezolve problemele, dupa care a iesit pe usa din capatul holului.Scandalul a continuat pe scarile rulante din mall dar si la parter, dupa care politistul a iesit din centrul comercial. Razvan Bolea se afla la mall cu sotia si copilul minor, numai ca acestia vizionau un alt film si din fericire nu au asistat la incident. Agresorul a fost ridicat de mascati pe 1 mai, direct de la gratar si adus la audieri, la Parchet. Acesta a fost retinut in final pentru 24 de ore. Rudele lui Bogdan Galanton sustin ca fostul agent de paza a fost ridicat, in urma cu trei ani de zile, fara nici un motiv de politisti. Mai mult acestea spun ca barbatul a fost batut crunt de acestia.