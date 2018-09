Important. Beneficiarii pensiilor de urmas peste 16 ani trebuie sa depuna adeverinte de scolarizare la inceputul noul an scolar

Casa Judeteana de Pensii Suceava aduce la cunostinta beneficiarilor de pensii de urmas, in varsta de peste 16 ani, ca au obligatia ca la inceputul noului an scolar sa depuna adeverinte de scolarizare.Conform directorului executiv al CJP Suceava, Constantin Boliacu, data scadenta de depunere pentru aceste adeverinte este 21 septembrie. Pentru ca anul universitar incepe la data de 1 octombrie si beneficiarii de pensii de urmas, in varsta de pana la 26 ani, sunt in imposibilitatea prezentarii adeverintei pana la data de 21 septembrie, acestia sunt obligati sa depuna la Casa Judeteana de Pensii Suceava, pana la data de 21 septembrie, o declaratie pe propria raspundere. Ulterior depunerii acestei declaratii, dar nu mai tarziu de data de 19 octombrie, beneficiarii de pensii de urmas au obligatia sa prezente adeverinta din care sa rezulte ca in anul universitar in curs, urmeaza o forma de invatamant superior. Nedepunerea declaratiei pe propria raspundere, in sensul continuarii studiilor, pana la data de 21 septembrie, conduce la neplata drepturilor de pensie de urmas. "Precizam ca declaratia pe propria raspundere in sensul continuarii studiilor este afisata pe site-ul institutiei, iar dupa completare, aceasta poate fi transmisa la Casa Judeteana de Pensii Suceava, prin email, fax, posta, nefiind obligatorie prezentarea la sediul institutiei", a precizat Constantin Boliacu, director executiv Casa Judeteana de Pensii Suceava.