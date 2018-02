Suceava. Masuri pentru codul portocaliu de ger

Masuri pentru codul portocaliu de ger.Avand in vedere prognoza meteo emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, potrivit careia, in perioada urmatoare, intreg teritoriul Romaniei va fi afectat de un front atmosferic care va genera scaderea accidentala a temperaturii, insotita, in unele regiuni de ninsori si vant, ce pot determina aparitia unor situatii de urgenta, Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta a transmis o dispozitie comuna, catre institutiile Prefectului, IGSU IGPR, IGJR, cu mai multe masuri ce trebuie luate in perioada urmatoare. Astfel, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus institutiilor Prefectului convocarea comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, asigurarea bunei functionari a utilitatilor publice si monitorizarea evolutiei stocurilor de materiale antiderapante destinate interventiei pe reteaua de drumuri la nivel national. Prefectul Judetului Suceava, Mirela Elena Adomnicai, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, duminica, de la ora 12, pentru a discuta punctual masurile pentru judetul Suceava. Sedinta CJSU s-a desfasurat la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava.

Prefectul a anuntat ca incepand de luni, 26 februarie va fi activat Centrul de Coordonare si Conducere al Interventiei.In perioada instituita pentru cod portocaliu, Inspectoratul de Politie Judetean este pregatit cu 237 de politisti, care vor actiona in filtre si monitorizarea traficului, precum si 101 autospeciale. In afara de masurile care se iau la nivel judetean, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava este pregatit, cu subunitati de sprijin si masini multifunctionale, sa ajute alte judete aflate sub avertizarea de cod portocaliu de ninsori si viscol. In urma dispozitiei transmise de catre MAI si IGSU, conducerile Inspectoratului Judetean de Jandarmi si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au dispus oamenilor din subordine ca, pe parcursul noptii, sa fie cautate si identificate persoanele fara adapost si transportate in locuri unde se pot incalzi. Sectiile de Drumuri Nationale Suceava si Campulung sunt pregatite cu stocuri suficiente de sare si substante antiderapante, pentru a a asigura deszapezirea drumurilor nationale, in caz de viscol si ninsori. SDN Suceava dispune de circa 500 tone de sare, 24 tone de clorura de calciu si zece tone de mixtura stocabila. Intrucat duminica au existat si zone cu viscol, SDN Suceava a intervenit cu utilaje de deszapezire. SDN Campulung Moldovenesc are in stoc 1100 tone de sare, 3 tone de clorura de calciu, iar toate utilajele sunt in stare de functionare. In anumite zone cu viscol a fost asigurat cate un utilaj, nefiind probleme.Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi va completa periodic stocurile de antiderapante si se va interveni cu astfel de substante si in Punctul Vamal Siret. Drumurile judetene sunt, de asemenea, asigurate cu cantitati suficiente de antiderapante, iar utilajele au actionat deja in zonele viscolite. Reprezentantii Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne recomanda cetatenilor sa evite petrecerea unui timp indelungat la temperaturi scazute, mai ales in cazul persoanelor care sufera de diverse afectiuni, sa poarte imbracaminte si incaltaminte adecvate, iar orice situatie de risc sa fie sesizata la numarul unic de urgenta 112.Celor care pornesc la drum li se recomanda sa aiba autoturismele echipate de iarna, sa se deplaseze cu viteza redusa, sa pastreze distanta de siguranta intre autovehicule si sa foloseasca frana de motor. De asemenea, inainte de a porni la drum, se recomanda verificarea functionarii instalatiei de incalzire, precum si existenta unei cantitati suficiente de combustibil. Administratia Nationala de Metorologie a emis un cod portocaliu de ger, valabil in peste jumatate de tara, incepand de luni ora 03.00 pana joi ora 10.00.