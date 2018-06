Suceava. Masuri pentru evitarea aglomeratiei la Serviciul de Inmatriculari Auto

Masuri suplimentare la Serviciul de Inmatriculari Auto, pe perioada cand sucevenii plecati la munca in strainatate vor reveni in tara. Incepand de miercuri, 27 iunie, si pana la 1 octombrie, prin nota interna a Institutiei Prefectului-Judetul Suceava, la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, pentru inmatriculare definitiva, transcriere si autorizare provizorie va functiona un ghiseu la care vor avea acces, fara rezervare online prealabila, persoanele fizice. Noul ghiseu va functiona in timpul programului de lucru al serviciului: 8.30-16.00, in zilele de luni, marti si joi, intre orele 8.30-18.30, in ziua de miercuri, si 8.30-14.00- vineri.

Masura infiintarii acestuia a fost luata anticipand afluxul sucevenilor din afara tarii, din lunile iulie, august si septembrie, existand posibilitatea ca foarte multi dintre ei sa nu aiba rezervare. Pe de alta parte, s-a avut in vedere faptul ca, la aceasta data, primul loc disponibil in sistemul de rezervari online pentru inmatriculare definitiva este 24 septembrie 2018.