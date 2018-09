Suceava. Material lemnos confiscat si amenzi in urma unei actiuni pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice

Material lemnos confiscat si amenzi in urma unei actiuni pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. In perioada 28 august - 04 septembrie, politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava si cei din cadrul subunitatilor teritoriale de politie, in cooperare cu specialistii Garzii Forestiere Suceava si ai Directiei Silvice Suceava, au organizat actiuni punctuale pe raza judetului, pentru prevenirea si combaterea faptelor ilicite in domeniul exploatarii, transportului, depozitarii si prelucrarii masei lemnoase. Au fost efectuate 44 de actiuni si controale. Au fost aplicate 181 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 100.590 lei. De asemenea, au fost ridicati 37,94 m.c. material lemnos, in valoare de 11.720 lei.

In data de 30 august, o echipa de control formata din politisti ai SPR 15 Vatra Dornei si specialisti ai Garzii Forestiere Suceava, au efectuat un control la o societate comerciala din comuna Dorna Candrenilor, cu obiect de activitate exploatarea, transportul, depozitarea si prelucrarea masei lemnoase si administrata de un localnic de 48 de ani. Pentru neregulile constatate, a fost confiscata faptic cantitatea de 18,40 m.c. material lemnos si aplicata o sanctiune contraventionala in valoare de 6.000 lei. In data de 31 august, o patrula din cadrul SPR 14 Vama, a oprit pentru control pe DJ 176, din comuna Moldovita, autoutilitara condusa de un localnic de 27 de ani, care transporta material lemnos. Intrucat existau suspiciuni cu privire la materialul lemnos transportat si cele din avizul de insotire prezentat de conducatorul auto, politistii au solicitat sprijinul specialistilor silvici. In urma inventarierii au stabilit faptul ca, acesta transporta cantitatea de 11,85 m.c. lemn rotund de esenta rasinoase si nu 11,40 m.c. conform documentelor, iar numarul pieselor era 21, cu 6 mai putine decat cele consemnate in acte. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 5.000 lei, iar materialul lemnos in valoare de 3.136 lei, a fost confiscat si predat in custodie personalului silvic.