Suceava. O batrana s-a aruncat de la etajul opt al unui bloc

Socant. O batrana s-a aruncat de la etajul opt al unui bloc. Marti dimineata, un angajat al firmei Florconstruct a descoperit in imediata apropiere a blocului T2, de pe strada Marasesti, din municipiul Suceava, trupul unei batrane. Imediat acesta a sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj medical. Cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru femeie, constatand decesul. De asemenea, la fata locului au ajuns si politistii care au stabilit ca este vorba despre o femeie de 71 de ani care locuia in blocul respectiv la etajul opt. In apartamentul batranei a fost identificat fratele acesteia, care a declarat ca in noaptea de luni spre marti, a dormit in apartamentul surorii sale, el in dormitor si ea in sufragerie, si cel mai probabil aceasta s-a aruncat de la balconul apartamentului. In balcon oamenii legii au gasit o fereastra deschisa si un scaun in fata acesteia. Barbatul a declarat ca batrana suferea de afectiuni psihice si a avut in trecut mai multe tentative de suicid. Trupul neinsufletit al femeii a fost depus la morga Spitalului Judetean Suceava in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzelor mortii.