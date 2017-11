Suceava. O femeie este cercetata penal dupa ce a vrut sa mituiasca un jandarm

O femeie este cercetata penal dupa ce a vrut sa mituiasca jandarm. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava efectueaza cercetari fata de suspecta L.E.P. pentru savarsirea infractiunii de cumparare de influenta. Dosarul penal s-a constituit in baza denuntului unui subofiter de jandarmi din cadrul IJJ Suceava. Din cercetari a reiesit ca marti, un cadru militar MAI, subofiter al IJJ Suceava care se afla in executarea misiunii de paza si mentinerea ordinii publice la obiectivul "Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor Suceava", situat in complexul Iulius Mall Suceava, a fost abordat de L.E.P. care i-a solicitat ca in schimbul sumei de 200 de lei sa-si foloseasca influenta pe langa angajatii institutiei publice in vederea urgentarii depunerii dosarului pentru inmatricularea unui autovehicul. Miercuri, procurorul de caz a dispus inceperea urmaririi penale in personam fata de L.E.P. pentru savarsirea infractiunii de cumparare de influenta. Cercetarile continua pentru stabilirea situatiei de fapt si pentru tragerea la raspundere penala.