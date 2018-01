Ambele au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava.

O mama cu fetita ei de un an in brate, lovita de o masina in timp ce traversa neregulamentar. Vineri, in jurul orei 13.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava, un tanar de 19 ani, din comuna Ilisesti, a surprins o localnica de 45 de ani, care avea in brate o minora de un an, angajata in traversarea strazii prin loc nepermis, pe marcajul unei foste treceri de pietoni desfiintate, semnalizate printr-un panou rutier, trotuarele fiind marginite de garduri metalice care sa impiedice angajarea pietonilor in traversarea strazii. In urma accidentului, a rezultat ranirea femeii si a fiicei sale de un an, care au fost transportate la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale, insa, nu au ramas internate. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.