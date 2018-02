Suceava. Perchezitii la contrabandisti de tigari. Sapte persoane au fost retinute VIDEO

In cadrul actiunilor a fost confiscata cantitatea de 170.160 de tigarete, in valoare totala de 70.000 lei. Totodata, au fost indisponibilizate doua autoturisme, 3.500 de euro si 5.300 de lei. La sediul I.P.J. Giurgiu au fost conduse noua persoane in vederea cercetarilor. Fata de sapte persoane s-a dispus masura retinerii pentru o perioada de 24 ore.

Perchezitii la contrabandisti de tigari. In seara de 6 spre7 februarie, politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Giurgiu, Suceava si Buzau au efectuat o prindere in flagrant delict si 13 perchezitii domiciliare la persoane banuite ca, in perioada octombrie 2017 - februarie 2018, ar fi achizitionat si comercializat tigari provenite din contrabanda. Activitatile s-au desfasurat in cadrul unui dosar penal instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin Vale. Din cercetari au rezultat indicii ca un barbat, de 52 ani, din judetul Suceava, ar fi colectat la domiciliu tigari de contrabanda provenite din Ucraina, iar ulterior, prin intermediul a patru barbati, cu varste cuprinse intre 35 si 56 de ani, din Bucuresti si Giurgiu, le-ar fi transportat in Capitala in vederea comercializarii prin intermediul mai multor persoane fizice.In cadrul actiunilor a fost confiscata cantitatea de 170.160 de tigarete, in valoare totala de 70.000 lei. Totodata, au fost indisponibilizate doua autoturisme, 3.500 de euro si 5.300 de lei. La sediul I.P.J. Giurgiu au fost conduse noua persoane in vederea cercetarilor. Fata de sapte persoane s-a dispus masura retinerii pentru o perioada de 24 ore, urmand ca miercuri sa fie prezentate Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin Vale si instantei, cu propuneri procedurale.