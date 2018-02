Suceava. Permise retinute de politisti pentru viteza. Un sofer a fost prins circuland cu 123 km/h in localitate

In cadrul actiunii au fost aplicate 465 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 200.000 lei.

Permise retinute de politisti pentru viteza. In perioada 23- 25 februarie, Serviciul Rutier Suceava si politistii rutieri din cadrul subunitatilor teritoriale de politie au organizat o actiune pe raza judetului, pe linia depistarii si combaterii incalcarii regimului legal de viteza. S-au aplicat 465 sanctiuni contraventionale aplicate, in valoare de 200.555 lei, din care 299 pentru incalcarea regimului legal de viteza. Au fost retinute 27 permise de conducere si retrase patru certificate de inmatriculare. Duminica, un barbat de 29 de ani, din comuna Balcauti, a fost depistat de politisti si inregistrat cu aparatul radar in timp ce conducea autoturismul pe DN 2, pe raza localitatii Romanesti, cu viteza de 123 km/h in localitate. Conducatorul a fost sanctionat contraventional si i s-a retinut permisul de conducere pentru 90 de zile.