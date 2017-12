Suceava. Peste 250 de politisti vor fi la datorie zilnic de Craciun

In medie, peste 250 de politisti vor actiona zilnic, in perioada 23 -26 decembrie, pentru ca zilele de sarbatoare sa fie petrecute in siguranta. Din totalul politistilor care vor actiona zilnic, 163 sunt politisti de ordine publica, 47 de politisti de la rutiera si 42 de la celelalte structuri, respectiv: politia transporturi, arme, explozivi si substante periculoase si luptatori de interventie rapida. De asemenea, vor fi constituite si rezerve de politisti, fiind pregatiti sa intervina daca situatia impune. "In aceasta perioada, politistii suceveni vor fi la datorie, in slujba comunitatii, pentru asigurarea unui climat de ordine, liniste si siguranta publica, astfel incat toti cetatenii sa isi petreaca sarbatorile in liniste", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.



POLITIA ROMANA VA RECOMANDA:



- In locurile publice, la piata, in magazine, aveti grija de bunurile dumneavoastra! Nu va lasati copiii nesupravegheati si nu le permiteti sa poarte cheia locuintei la vedere!



Nu consumati in exces bauturi alcoolice, comiterea faptelor antisociale poate fi inlesnita de consumul de alcool!



- La cumparaturi, locul cel mai sigur pentru pastrarea portmoneului este buzunarul de la piept, din interiorul vestimentatiei!

Nu va lasati amagiti de vanzatorii de "chilipiruri", de cele mai multe ori produsele sunt fie contrafacute, fie provin din savarsirea unor infractiuni!



- In mijloacele de transport in comun, dati dovada de vigilenta si atentie fata de conduita persoanelor de langa dumneavoastra, atunci cand asteptati mijloacele de transport in comun!

Tineti, pe cat posibil, bagajul asezat in fata dumneavoastra!



- In tren, nu lasati bagajele nesupravegheate, nici pentru perioade scurte de timp!

Nu consumati bauturi alcoolice, sucuri sau cafea, de la persoane necunoscute!

Nu incredintati bunurile personale si bagajele unor persoane necunoscute!

La plata legitimatiilor de calatorie, nu expuneti la vedere intreaga suma de bani pe care o aveti la dumneavoastra!

Evitati transportarea unor sume mari de bani sau valori daca nu va luati masuri de siguranta corespunzatoare!

Cereti sa vi se prezinte, si verificati cu atentie, legitimatiile persoanelor care isi declina calitati oficiale, retineti numele acestora si institutia din care fac parte!

Daca pe timpul calatoriei luati cunostinta despre savarsirea vreunei infractiuni, sesizati de indata politia transporturi din statiile de cale ferata si trenurile de calatori!



-Atentie!

In preajma Sarbatorilor de Iarna, raufacatorii pot profita de buna-credinta a cetatenilor si pot fura din locuintele ale caror usi le sunt deschise sau din locuintele pe care le gasesc descuiate.

Acordati maxima atentie persoanelor care suna la usa dumneavoastra sau pe care le introduceti in casa!

Obisnuiti copiii sa nu deschida usa nimanui in lipsa dumneavoastra, ca sa nu tradeze ca sunt singuri in casa!



-De asemenea, in aceasta perioada, parintii sunt rugati sa supravegheze copiii cu atentie sporita deoarece acestia sunt expusi accidentelor survenite in urma folosirii necorespunzatoare a obiectelor de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice.



-Politistii recomanda cetatenilor care opteaza pentru alegerea unui pachet de servicii turistice de pe internet verificarea temeinica a ofertei respective(existenta unitatii de cazare in zona respectiva - hotel, pensiune etc.-, autenticitatea agentiei de turism care ofera respectivele destinatii turistice), intrucat "ofertele tentante" nu sunt intotdeauna si reale.