Suceava. Pompieri avansati in grad de Ziua Protectiei Civile FOTO

De asemenea, 51 de pompieri, remarcati in misiuni deosebite, au primit diplome de merit.

Mai multi pompieri suceveni au fost avansati in grad de Ziua Protectiei Civile. La 85 de ani de la nasterea oficiala a protectiei civile in Romania, pompierii militari suceveni s-au intrunit in clubul unitatii, unde activitatea a debutat cu un scurt istoric si semnificatia zilei, urmate de mesajele de felicitare cu aceasta ocazie transmise de Primul-ministru - Viorica Dancila, Ministrul afacerilor interne - Carmen Dan, Secretarul de stat in MAI - dr. Raed Arafat, Inspectorul general al IGSU - gl.bg. Paul Iamandi si de Inspectorul sef - gl.bg. Ion Burlui.

Apoi, generalul de brigada Ion Burlui, impreuna cu invitata de onoare, prefectul Mirela Adomnicai, au schimbat tresele pe umarul a opt militari, avansati in grad inainte de termen. Ulterior, 51 de pompieri, remarcati in misiuni deosebite, au primit siplome de merit, cu ocazia Zilei Protectiei Civile.

De asemenea, seful ISU Suceava, Ion Burlui, a oferit Mirelei Adomnicai(in calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta) Medalia de Onoare a inspectoratului si o Diploma de excelenta, pentru coordonarea activitatii de protectie civila si sustinerea neconditionata a misiunilor pompierilor militari suceveni.

Totodata, Mirela Adomnicai a primit si un martisor, atasat la un buchet de flori, din partea tuturor pompierilor militari suceveni, moment dupa care a transmis, la randul sau, gandurile de bine si felicitarile pentru salvatori, cu ocazia zilei de 28 februarie.

"Nu in ultimul rand, gandurile noastre sunt, si astazi, la colegii nostri plecati duminica, 25 februarie a.c., in sprijinul cetatenilor din judetele afectate de viscol si ger, respectiv in Ialomita(un echipaj cu o autosenilata, de la Detasamentul de Pompieri Suceava) si in Vrancea(un echipaj cu o autospeciala multifunctionala cu freza de zapada, de la Detasamentul de Pompieri Campulung Moldovenesc), carora le transmitem sa se intoarca sanatosi si le uram un sincer "La Multi Ani!" de Ziua Protectiei Civile din Romania", a precizat Alin Galeata, purtator de cuvant ISU Suceava.

Tot miercuri, mai multi militari au fost avansati in grad, de la gradul de capitan la maior - Cornel Barboi, de la gradul de plutonier adjutant la plutonier adjutant-sef - Danut Berla, de la gradul de plutonier major la plutonier adjutant - Gheorghe Anita, de la gradul de plutonier major la plutonier adjutant - Danut Cretu, de la gradul de plutonier major la plutonier adjutant - Adrian Cucu, de la gradul de plutonier major la plutonier adjutant - Daniel Negura, de la gradul de plutonier major la plutonier adjutant - Cristian Porcilescu si de la gradul de plutonier major la plutonier adjutant - Marius Vieriu.