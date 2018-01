Suceava. Recomandari pentru circulatia rutiera pe timp de iarna

La aceasta ora, pe raza intregului judet se inregistreaza precipitatii sub forma de ninsoare. Politistii actioneaza pentru fluidizarea traficului dar si pentru identificarea celor care circula pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei fara anvelope de iarna.Legislatia rutiera in vigoare prevede ca pentru deplasarea autovehiculelor pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei este obligatorie folosirea anvelopelor de iarna. Politistii atrag atentia participantilor la trafic sa respecte cu strictete regulile de circulatie si indicatiile politistilor rutieri.

Politia va recomanda:

Depasirea limitelor legale de viteza si viteza neadaptata la conditiile de trafic reprezinta unele dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse pe drumurile publice!

Le recomandam celor aflati la volan sa adapteze viteza la conditiile meteo-rutiere, sa pastreze o distanta corespunzatoare fata de autovehiculul din fata si sa sporeasca atentia atunci cand circula in coloana sau vizibilitatea este redusa.

Informati-va asupra conditiilor de deplasare pe traseul ales, precum si despre conditiile meteo rutiere prognozate pentru zona tranzitata.

Dati dovada de mult discernamant referitor la oportunitatea plecarii dumneavoastra.

Verificati farurile, nivelul uleiului, combustibilul, antigelul, lichidul de parbriz si instalatia de incalzire.

Verificati daca dispozitivele de iluminare si semnalizare, stergatoarele de parbriz si instalatiile de climatizare functioneaza corespunzator. Curatati in permanenta farurile si blocurile de semnalizare si folositi corespunzator instalatia de ventilatie - climatizare.

Asigurati-va rezerve de combustibil, apa, hrana, haine groase, paturi, medicamente, un telefon mobil pe care sa-l folositi in caz de urgenta sau de deszapezirii, apeland cu mult calm numarul de urgenta 112, precum si un incarcator/baterie de rezerva.

Cinci lucruri pe cre sa nu le faceti la volan, pe poloi, gheata si zapada

1. Nu lasati nimic la voia intamplarii!

Inainte de a porni la drum curatati bine geamurile masinii!

Planificati-va traseul astfel incat sa rulati pe cat posibil pe artere mari!

Plecati cu un sfert de ora mai devreme ca de obicei.

2. Nu va credeti pilot de raliuri!

Pe polei sau gheata, distantele de franare se multiplica de 10 ori. Asadar, nu circulati cu viteza.

Pastrati o distanta mai mare intre masina din fata si cea pe care o conduceti!

3. Nu folositi frana de picior, ci alternativele!

Daca este absolut necesar sa franati, faceti-o cat mai usor cu putinta, si nu ridicati piciorul in momentul in care simtiti in pedala activarea ABS-ului.

Acelasi lucru este valabil si pentru accelerarile in tromba, care vor face ca rotile sa-si piarda aderenta si sa se invarta in gol.

Pe gheata puteti incerca si plecarile de pe loc sa se realizeze din treapta a 2-a de viteza, insa asigurati-va ca ridicati progresiv si lent piciorul de pe ambreiaj.

4. Nu va panicati daca intrati in derapaj!

In cazul in care se intampla sa pierdeti controlul masinii sau simtiti ca aceasta este pe cale sa derapeze, ideal e sa nu intrati in panica.

Tot ce puteti face este sa virati in directia in care aluneca spatele masinii, reducand total sau partial accelerarea, dar fara a pune frana.

Evitati franarea, pentru ca ABS-ul s-ar putea sa nu faca fata suprafetei alunecoase si nu veti face altceva decat sa accentuati alunecarea.

Nu apasati mai tare pedala de acceleratie decat atunci cand sunteti 100% sigur ca ati redresat masina si aceasta si-a recapatat tractiunea.

5. Nu va relaxati la volan, anticipati situatiile periculoase!

Anticiparea este esentiala in conditii de iarna, de aceea incetiniti prin frana de motor inainte de a ajunge in aceste zone si nu actionati frana daca simtiti ca masina incepe sa derapeze usor.

Mare atentie la cum conduceti, mare atentie la cei din jur si la orice obstacole va ies in cale, precum si la starea drumului.