Suceava. Saptamana Prevenirii Criminalitatii

Peste 300 de politisti suceveni vor fi implicati in desfasurarea de activitati de prevenire a infractionalitatii.

In perioada 02 - 06 octombrie se va derula, la nivel national, cea de-a doua editie din acest an a evenimentului "Saptamana Prevenirii Criminalitatii", in cadrul caruia vor fi abordate cinci paliere de interes institutional: delincventa juvenila, victimizarea minorilor, infractiunile contra patrimoniului, violenta intrafamiliala si siguranta rutiera.La nivelul judetului Suceava, sub coordonarea politistilor de la Compartimentul de Analiza si Prevenirea a Criminalitatii, peste 300 de politisti si-au planificat diverse activitati, in functie de grupurile tinta vizate si de tipul mesajelor preventive ce vor fi promovate pentru constientizarea populatiei cu privire la importanta adoptarii unor conduite antivictimale si antiinfractionale. Vor fi cooptati in organizarea si derularea acestor actiuni parteneri din diverse domenii: autoritati locale, unitati de invatamant, societati comerciale, organizatii neguvernamentale, institutii guvernamentale si mass-media. Astfel, in cadrul seminariilor, meselor rotunde si intalnirilor organizate vor fi discutate aspecte privind delincventa juvenila, violenta in scoli, victimizarea minorilor, pericolul consumului de alcool si droguri, consecintele in plan juridic si personal generate de comportamentele de tip violent, precum si despre siguranta rutiera.Politistii se vor intalni cu elevi, parinti, profesori si directori ai unitatilor de invatamant, persoane in varsta, femei, administratori de societati comerciale si de imobile si reprezentanti ai comunitatilor multiculturale.Vor fi distribuite materiale preventive in spatii publice, cetatenii vor putea observa expozitii tematice, cu tehnica de securitate, demonstratii ale unor formatiuni din cadrul Politiei ori filme educative.

Politistii si-au propus, pe parcursul celor cinci zile, urmatorul calendar de activitati:

02 octombrie - Prevenirea delincventei juvenile;

03 octombrie - Prevenirea victimizarii minorilor;

04 octombrie - Prevenirea furturilor, inselaciunilor si talhariilor;

05 octombrie - Prevenirea faptelor cu violenta;

06 octombrie - Siguranta rutiera.

Prin programul activitatilor propuse si modalitatea de desfasurare a acestora, politistii de prevenire au incercat abordarea unor domenii de interes si folosirea unor metode inovatoare care sa raspunda noilor realitati contextuale si sociale. In cadrul saptamanii prevenirii vor fi lansate oficial doua noi campanii de prevenire a furturilor si a delincventei juvenile. Pentru desfasurarea si implementarea campaniilor au fost realizate peste 10.000 de materiale preventive care vor fi distribuite la nivelul intregului judet.

De asemenea, cu sprijinul ATOP Suceava au fost realizate trei tipuri de ghiduri de prevenire a furturilor din locuinta, a furturilor din genti si buzunare si a inselaciunilor. In ziua dedicata prevenirii infractiunilor contra patrimoniului aceste ghiduri vor fi distribuite persoanelor varstnice si altor categorii vulnerabile. Preambulul "Saptamanii Prevenirii Criminalitatii" l-a constituit evenimentul "Noaptea Cercetatorilor" organizat pe esplanada Universitatii "Stefan Cel Mare Suceava" in data de 29 septembrie. Devenita o traditie in activitatea politistilor suceveni dar si in viata comunitatii, "Saptamana Prevenirii Criminalitatii" isi propune desfasurarea de actiuni tangente domeniilor prioritare incluzand interventia preventiva in sectorul infractionalitatii contra patrimoniului, sigurantei persoanei, sigurantei rutiere, dar si in celelalte arii de interes pentru politie si comunitate."In conditiile societatii actuale, demersul preventiv devine o solutie viabila in abordarea problematicii infractionale. Actul preventiv se transforma intr-un preambul obligatoriu al oricarei actiuni politienesti. Este o componenta care asigura succesul unei interventii politienesti eficiente si de calitate, contribuind, totodata, la conservarea si utilizarea corecta a resurselor materiale si umane. A preveni criminalitatea si a utiliza in mod eficient acest instrument inseamna sa ai capacitatea reprezentarii unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului infractional, sa sintetizezi esenta unor aspecte concrete si sa aplici un management modern, bazat pe principii si strategii europene", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.